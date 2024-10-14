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Уряд затвердив бюджет Пенсійного фонду на 2024 рік
23:12 14.10.2024 |
Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік у розмірі 863,7 млрд грн.
Про це повідомив ПФУ, передає Укрінформ.
Згідно з урядовою постановою від 11 жовтня, доходи бюджету Пенсійного фонду України на 2024 рік визначено в сумі 863,7 млрд грн, у тому числі власні доходи - 563,9 млрд грн. Сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне страхування, розподілена на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, очікується у розмірі 496,8 млрд грн.
На фінансування пенсійних програм з держбюджету передбачено направити 247,1 млрд грн, на виплату житлових субсидій та пільг - 45,9 млрд грн.
Загальні видатки на пенсії та соціальні виплати цьогоріч передбачені у сумі 860,9 млрд грн.
Наголошується, що бюджет Пенсійного фонду України на 2024 рік є збалансованим і бездефіцитним.
Як повідомлялося, до Пенсійного фонду у січні - вересні надійшло 356,5 млрд грн від єдиного соціального внеску (ЄСВ). Загалом власні доходи ПФУ (частина соціального внеску + інші платежі) за дев'ять місяців цього року становили 381,6 млрд грн, що на 46,9 млрд грн більше, ніж за аналогічний період торік.
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