Рада відхилила всі постанови, які блокують підвищення податків

Світовий попит на сталь у 2024 році, за уточненими даними, знизиться на 0,9%, до 1 млрд 750,9 млн тонн після падіння на 0,8% у 2023 році, до 1,767 млрд тонн, прогнозує Всесвітня асоціація сталі (World Steel Association).