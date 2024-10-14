Світовий попит на сталь у 2024 р. знизиться на 0,9%, у 2025-му зросте на 1,2% - оновлений прогноз Worldsteel

Світовий попит на сталь у 2024 році, за уточненими даними, знизиться на 0,9%, до 1 млрд 750,9 млн тонн після падіння на 0,8% у 2023 році, до 1,767 млрд тонн, прогнозує Всесвітня асоціація сталі (World Steel Association).

У 2025 році, як очікується, попит на сталь у всьому світі зросте (за винятком Китаю) на 1,2% - до 1 млрд 771,5 млн тонн.

Коментуючи оновлений прогноз, глава економічного комітету Worldsteel Мартін Тойрінгер (Martin Theuringer), керуючий директор і голова Німецької асоціації виробників сталі заявив, що 2024 рік був важким роком для світового попиту на сталь, оскільки світовий виробничий сектор продовжував боротися із постійними перешкодами купівельної спроможності домогосподарств, агресивне посилення грошово-кредитної політики та ескалація геополітичної невизначеності. Слабкість житлового будівництва, спричинена жорсткими умовами фінансування і високими витратами, ще більше сприяла млявому попиту на сталь.

"Ми вносимо значний перегляд у бік зниження нашого прогнозу попиту на сталь на 2024 рік для більшості великих економік, включно з Китаєм, що відображає постійну слабкість виробництва поряд із затяжними глобальними економічними перешкодами. Зараз ми очікуємо помітного зниження попиту на сталь у Китаї та більшості великих країн у 2024 році", - констатував голова комітету.

Водночас він додав, що Індія, за прогнозами, збереже сильні темпи зростання. Як зазначається, країна була найсильнішим драйвером зростання попиту на сталь з 2021 року, і ця тенденція триватиме. При цьому стійке зростання попиту на сталь прогнозується як на 2024 рік, так і на 2025 рік.

"Ми зберігаємо наші надійні прогнози зростання для Індії, очікуючи збільшення попиту на сталь на 8,0% у 2024 і 2025 роках. Цьому зростанню сприяє зростання у всіх секторах споживання сталі, особливо сильне зростання інвестицій в інфраструктуру", - наголошується в прогнозі.

Більшість інших великих країн, за словами Тойрінгера, очікується відновлення попиту на сталь у 2024 році після дворічного спаду до цього.

Очікується, що спад у китайському секторі нерухомості домінуватиме над попитом на сталь у Китаї, що призведе до зниження на 3% у 2024 році і ще на 1% у 2025 році. При цьому Worldsteel визнав ризик цього прогнозу на 2025 рік, оскільки існує ймовірність більш значного державного втручання і підтримки реальної економіки, що може підтримати попит на сталь у Китаї в 2025 році.

За прогнозами, попит на сталь у країнах, що розвиваються, за винятком Китаю, зросте на 3,5% у 2024 році і на 4,2% у 2025-му, що обумовлено впевненим зростанням Індії та відновленням економіки інших великих економік, що розвиваються. Попит на сталь у таких регіонах як MENA та ASEAN відновиться у 2024 році після значного уповільнення у 2022-2023 роках.

За прогнозами, у 2024 році в розвинених країнах попит на сталь знизиться на 2%, оскільки основні країни-споживачі стали, такі як США, Японія, Корея та Німеччина, зіштовхнуться зі значним спадом. Проте існує оптимізм щодо 2025 року, коли прогнозується зростання попиту на сталь у розвинених країнах світу на 1,9%. Це очікуване відновлення обумовлено довгоочікуваним зростанням попиту на сталь у ЄС та скромним відновленням у США та Японії.