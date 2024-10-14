Відвідуваність ТРЦ зросла на 4% у першому півріччі 2024 р. - UTG

Середній показник відвідуваності торгових центрів України у січні-червні 2024 року зріс на 4% порівняно з аналогічним періодом минулого року, повідомили у пресслужбі UTG.

Згідно з дослідженням UTG, відвідуваність у першому півріччі торгових центрів становила 380 осіб на 1 тис. кв. м придатних для оренди площ (Gros Leaseble Area, GLA), тоді як у 2023 році цей показник був на рівні 367 осіб. При цьому найбільше зросла відвідуваність торгових центрів регіонального формату - з 280 до 305 осіб. на 1 тис. кв. м GLA, відвідуваність ТЦ окружного формату зросла лише з 501 до 504 осіб на 1 тис. кв. м GLA.

Як повідомлялося, у 2019 відвідуваність була на рівні 992 особи, після коронавірусних 2020-2021 років. Цей показник на початок 2022 року знизився до 506 осіб, історичний мінімум зафіксовано влітку 2022 року - 291 особу. Звільнення частини окупованих областей, часткове повернення населення до рідних міст, переорієнтація та перебудова логістичних ланцюгів, поновлення роботи міжнародних універмагів (LPP, Caliope, Mango, adidas, McDonald's, H&M та Inditex) сприяли поступовій стабілізації та нарощуванні відвідуваності до 380 осіб у вересні 2024 року.

Найменш схильні до коливань у відвідуваності торгові центри районного формату з переважно з товарами та послугами повсякденного попиту. При цьому більшу стійкість демонструють окружні об'єкти з відвідуваністю 504 осіб, а висока волатильність характерна для регіональних.

За прогнозами аналітиків, після завершення війни просідання відвідуваності буде особливо помітним у морально застарілих, незручно розташованих об'єктах, що втрачають популярність.

Компанія UTG створена у 2001 році. Розробила понад 1,3 тис. концепцій об'єктів нерухомості. За роки роботи за участю компанії здано в оренду 4,7 млн кв. м. комерційних площ в Україні.