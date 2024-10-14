«Проблема набирає системного характеру». Бізнес поскаржився на труднощі у бронюванні

Бізнес почав скаржитися на неможливість перепідтвердити статус критичності, який надає право на продовження дії бронювання співробітників. Про це повідомила Європейська бізнес асоціація.

"Проблема набирає системного характеру. По суті, рішення щодо повторного підтвердження статусу критично важливого підприємства просто "зависає" у відповідних органах", - йдеться у зверненні ЄБА, опублікованому в понеділок.

Минулого тижня перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк розказав, що до 15 листопада в Україні буде проведено перевірку підприємств, які отримали статус "критичних". Він запевнив, що це не означає призупинення процесу бронювання, і пояснив: аудит призначили, "бо різко пішло збільшення кількості заброньованих людей".

ЄБА вказує, що бізнес розуміє важливість мобілізації, але такі непередбачувані кроки суттєво ускладнюють роботу компаній.

"За умов, коли економічне бронювання ще не прийняте, а бронювання за статусом критичності поставлене на паузу, компанії фактично позбавлені можливості кадрового планування", - йдеться у зверненні.

Асоціація наголосила, що покращення умов бронювання співробітників - це головний запит від бізнесу на сьогодні.