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Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2024 року

14:07 14.10.2024 |

Економіка, Бізнес

Оголошено лауреатів Нобелівської премії з економіки 2024 року

 

Оголошено лауреатів премії Шведського центрального банку з економічних наук на честь Альфреда Нобеля, ними стали Дарон Аджемоглу, Саймон Джонсон і Джеймс Робінсон, повідомила пресслужба Фонду Нобеля.

"Шведська королівська академія наук ухвалила рішення присудити премію Sveriges Riksbank у сфері економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля 2024 року - Дарону Аджемоглу (Массачусетський технологічний інститут, Кембридж, США), Саймону Джонсону (Массачусетський технологічний інститут, Кембридж, США) та Джеймсу Робінсону (Чиказький університет, Іллінойс, США) "за вивчення того, як формуються інститути та впливають на добробут". Вони допомогли нам зрозуміти відмінності в добробуті між країнами", - йдеться в пресрелізі Фонду Нобеля на сайті в понеділок.

Зазначається, що лауреати цього року у сфері економічних наук "продемонстрували важливість соціальних інститутів для процвітання країни. Суспільства з поганим верховенством закону та інститутами, які експлуатують населення, не сприяють зростанню або змінам на краще. Дослідження лауреатів допомагають нам зрозуміти, чому".

"Скорочення величезної різниці в доходах між країнами є одним із найбільших завдань нашого часу. Лауреати продемонстрували важливість соціальних інститутів для досягнення цієї мети", - сказав Якоб Свенссон, голова Комітету з присудження премії у сфері економічних наук, якого цитує пресслужба фонду.

Сума премії - 11 млн шведських крон, які розділять порівну між лауреатами.

Щорічно премію Шведського центрального банку з економічних наук пам'яті Альфреда Нобеля присуджує Королівська шведська академія наук за тими самими принципами, що й інші Нобелівські премії, які існують з 1901 року.

І хоча вона не входить до числа п'яти оригінальних премій, заснованих за заповітом Нобеля, але це аж ніяк не зменшує її престижності. Нагороду заснував 1968 року Центральний банк Швеції з нагоди свого 300-річчя в пам'ять про Альфреда Нобеля.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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