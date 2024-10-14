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АНАЛІТИКА

Надходження до загального фонду місцевих бюджетів за 9 міс.-2024 зросли на 24,4% - Мінфін

13:19 14.10.2024 |

Економіка

 

Загальні фонди місцевих бюджетів за 9 місяців 2024 року отримали 323,8 млрд грн надходжень, що на 63,4 млрд грн, або 24,4%, більше, ніж за 9 місяців 2023 року в порівнянних умовах, повідомило Міністерство фінансів.

"(Найбільший) приріст доходів загального фонду місцевих бюджетів до такого ж періоду 2023 року зафіксовано в наступних областях: Миколаївська (+33%), Вінницька (+28,2%), Київська (+27,8%), Закарпатська (+27,4%), Волинська (+27,3%), а також у м. Київ (+35%)", - зазначило відомство.

У повідомленні йдеться, що збільшення доходів у цих областях пов'язане, зокрема, з тим, що в ці регіони перемістилися здебільшого внутрішньо переміщені особи та бізнес із територій, де тривають або тривали бойові дії, або з територій, що були чи залишаються тимчасово окупованими Росією.

Як зазначено в інфографіці, падіння доходів зафіксовано лише в Луганській області - на 14%, а найменше зростання - у Донецькій, де воно становило 5,3%.

У Житомирській, Полтавській, Дніпропетровській, Кіровоградській та Херсонській областях доходи загальних фондів місцевих бюджетів збільшилися за 9 місяців на 10-20%, тоді як у решті не перелічених вище областей - на 20-25%.

Згідно з релізом, основними доходами загальних фондів місцевих бюджетів (без урахування міжбюджетних трансфертів) за 9 місяців цього року були податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) - 183,1 млрд грн і єдиний податок - 50,1 млрд грн.

Крім того, 29,3 млрд грн - плата за землю, 19,6 млрд грн - акцизний податок, 19,3 млрд грн - податок на прибуток підприємств приватного сектору економіки і 7,8 млрд грн - податок на нерухоме майно.

"За рахунок цих ресурсів органи місцевого самоврядування і далі мають можливість здійснювати фінансування першочергових потреб на місцевому рівні", - підсумував Мінфін.

Як повідомлялося, доходи державного бюджету України за дев'ять місяців 2024 року зросли до аналогічного періоду минулого року на 7,6% - до 2 трлн 167,2 млрд грн, зокрема до загального фонду - на 21,0%, до 1 трлн 542,0 млрд грн.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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