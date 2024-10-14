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АНАЛІТИКА

В Україні посилять контроль за роботою підприємств хімпромисловості

12:11 14.10.2024 |

Економіка

 

Уряд затвердив порядок фото- та відеофіксації перевірок на підприємствах хімічної промисловості.

Про це повідомило Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, передає Укрінформ.

«Кабінет Міністрів України затвердив Порядок фіксації заходів державного нагляду (контролю) у сфері забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією. Документ розроблений для виконання положень євроінтеграційного рамкового Закону «Про забезпечення хімічної безпеки та управління хімічною продукцією», який був прийнятий у грудні 2022 року», - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що цей порядок дозволить інспекторам Держекоінспекції ефективно та повною мірою реалізовувати свої повноваження щодо фіксації заходів нагляду (контролю), зокрема, використовувати портативні відеореєстратори, фото- та відеокамери, безпілотники, інші прилади для фіксації процесу перевірки, виявлення правопорушення та їх наслідків.

За словами першого заступника міністра захисту довкілля та природних ресурсів України Олени Крамаренко, це усуне будь-які можливості для зловживань, перекручування фактів та потенційні корупційні чинники.

Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 6 серпня затвердив Порядок проведення моніторингу загроз хімічній безпеці та виявлення їх джерел.
 

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