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Міністерство економіки запустило сайт «Зроблено в Україні»
12:07 14.10.2024 |
Міністерство економіки запустило офіційний сайт політики "Зроблено в Україні", який містить інформацію про інструменти стимулювання вітчизняного виробництва.
Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму "Зроблено в Україні", передає кореспондент Укрінформу.
"Сьогодні ми запустили сайт «Зроблено в Україні», який надає детальний опис політики та доступні інструменти стимулювання вітчизняного виробництва", - зазначила Свириденко.
До запуску онлайн-ресурсу політика "Зроблено в Україні" реалізовувалася через мережу фізичних відділень у регіонах. Ці офіси, створені на базі центрів зайнятості, надають інформацію та підтримку зацікавленим виробникам у 30 відділеннях.
"Наша мета - до кінця року відкрити 101 такий офіс. Ми прагнемо, щоб кожен, хто хоче працювати в Україні, міг отримати інформацію про фінансові, грантові, кредитні програми підтримки, а також про кешбек, іпотеку та інші можливості", - наголосила Свириденко.
Як повідомлялося, у Києві розпочався дводенний бізнес-форум "Зроблено в Україні". Основна тема заходу - обговорення шляхів підтримки українського бізнесу та його внеску в економіку країни через інноваційні рішення, які сприяють сталому розвитку та економічному відновленню України.
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