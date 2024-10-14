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З початку року підприємці отримали ₴77 мільйонів компенсації за робочі місця для людей з інвалідністю
11:51 14.10.2024 |
З початку 2024 року держава виплатила роботодавцям 77 млн грн компенсації за облаштування робочих місць для 1200 фахівців з інвалідністю.
Як передає Укрінформ про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Компенсації за облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю отримали підприємці з усіх регіонів України. Найбільше таких роботодавців у Київській, Черкаській, Івано-Франківській, Одеській та Волинській областях.
Серед фахівців, для яких облаштували робочі місця, є бухгалтери, вчителі, інженери з охорони праці, діловоди, адміністратори, менеджери в торгівлі, водії та слюсарі.
Згідно з урядовою програмою, роботодавці можуть отримати компенсації витрат на облаштування робочих місць для працівників з інвалідністю I групи у розмірі до 106,5 тис. грн, для людей з інвалідністю II групи - до 71 тис. грн.
Щоб отримати кошти, роботодавець повинен подати заяву впродовж 90 днів з моменту працевлаштування фахівця з інвалідністю.
Подати заявку можна онлайн через портал "Дія" або особисто, звернувшись до регіонального центру зайнятості.
Як повідомляв Укрінформ, з початку 2024 року держава компенсувала роботодавцям 174 млн грн за працевлаштування 9 300 внутрішньо переміщених осіб.
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