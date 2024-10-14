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Боррель закликав ЄС більше інвестувати в оборонні технології
09:39 14.10.2024 |
Високий представник ЄС з зовнішньої та безпекової політики Жозеп Боррель заявив, що країни-члена мають більше інвестувати в розробку оборонних технологій.
Як повідомляє "Європейська правда", про це Боррель написав у своєму блозі на сайті Європейської служби зовнішніх дій.
Він зазначив, що наразі ЄС і його держави-члени витрачають 14,4 мільярда євро щорічно на військові дослідження і розробки порівняно з 130 мільярдами євро в США.
"Що ще гірше, ця обмежена сума витрачається фрагментарно, кожна країна-член встановлює свої власні пріоритети і виконує досить відокремлені види робіт", - зауважив топдипломат.
Він додав, що лише 18% оборонного обладнання закуповується в рамках кооперації, решта - на національному рівні.
За словами Борреля, наслідком цього є те, що європейська оборонна промисловість "є занадто малою, занадто фрагментованою і позбавленою інновацій".
"Ми повинні надати оборонним компаніям ЄС доступ до європейських інноваційних фондів і заохочувати співпрацю з науково-дослідними інститутами і університетами. Ми також повинні посилити співпрацю між самими європейськими оборонними компаніями, не лише в галузі досліджень і розробок, а й на наступних етапах процесу, починаючи зі спільного виробництва", - підкреслив Боррель.
Окремо він наголосив на важливості посилення взаємодії оборонного виробництва з приватним сектором.
Боррель також вказав на великий потенціал європейської оборонної промисловості, але його, за словами дипломата, потрібно розкрити.
Він підкреслив, що наразі Європа "стоїть на переломному етапі".
"Хоча ми досягли прогресу в реалізації таких ініціатив, як Європейський оборонний фонд і Центр оборонних інновацій ЄС, нам потрібно діяти сміливіше. У світі, сповненому війни і заворушень, ми повинні знову мислити масштабно", - наголосив Боррель.
Він наголосив на необхідності інвестувати значні кошти в такі ключові технології, як штучний інтелект, дрони і космічні можливості.
Раніше майбутній єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав країни ЄС накопичити мінімальний рівень боєприпасів та інших запасів.
Він також висловив думку, що ЄС повинен нарощувати свій військовий потенціал для можливої конфронтації з Росією у майбутньому.
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