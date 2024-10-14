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АНАЛІТИКА

ЄС замість поставок зброї інвестує у ВПК України - WP

 

Нещодавнє рішення Європейського Союзу про виділення Україні 440 мільйонів доларів на підтримку оборонної промисловості "знаменує собою значне зрушення в підході блоку" до війни Росії проти України та "підкреслює недоліки оборонного сектору ЄС у виробництві зброї та боєприпасів", пише

видання The Washington Post (WP) у неділю, 13 жовтня.

У бесіді з журналістами неназваний європейський дипломат заявив, що Європа "не в змозі виробляти зброю, яка потрібна Україні", і найпростіший спосіб заповнити дефіцит - "зробити її самим". Ширший сенс подібних інвестицій полягає також "у поступовій інтеграції України в західні ланцюжки постачань оборонної промисловості", сказав у бесіді з WP глава брюссельського відділення Німецького фонду Маршалла Ян Лессер (Ian Lesser). Водночас він визнав, що інвестиції в оборонну промисловість Києва "не замінять широкомасштабних постачань зброї західного виробництва в Україну".

Гроші на розвиток українського ВПК будуть отримані від прибутку із заморожених російських активів на Заході, а ще частину суми виділить уряд Данії, додає видання.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

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