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АНАЛІТИКА

«Не думаю, що девальвація буде понад 10%». Фінансовий банкір про курс долара у 2025 році

23:26 11.10.2024 |

Економіка

 

Фінансова політика України зараз стабільна і передбачувана, попри наявні ризики, у Нацбанку є достатньо валютних резервів, тож темпи девальвації гривні за рік навряд будуть більш як 10% - до 44-46 грн/$.

Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів президент інвестгрупи УНІВЕР Тарас Козак.

"Що стосується курсу на 2025-й, не думаю, що темпи девальвації за рік будуть більш як 10%. Тобто можна прогнозувати курс на рівні 44-46 грн/tiny_mce_markerquot;, - сказав він.

Та додав, що це можливо за умови, що не буде надзвичайних подій, підтримка з боку партнерів триватиме, фронт триматиметься завдяки Силам оборони, а енергетика "не відключиться зовсім".

На тлі цього, на його думку, більш привабливим для населення буде інвестувати в гривневі інструменти, які, як і в цьому році, будуть цікавішими.

Бо у разі справдження планів, навіть депозити під 12%, з яких потрібно сплатити податки, все одно будуть більш-менш прийнятним на тлі рівнів девальвації та інфляції.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
Ключові теги: прогноз
 

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