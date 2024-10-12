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«Не думаю, що девальвація буде понад 10%». Фінансовий банкір про курс долара у 2025 році
23:26 11.10.2024 |
Фінансова політика України зараз стабільна і передбачувана, попри наявні ризики, у Нацбанку є достатньо валютних резервів, тож темпи девальвації гривні за рік навряд будуть більш як 10% - до 44-46 грн/$.
Про це в інтерв'ю для LIGA.net розповів президент інвестгрупи УНІВЕР Тарас Козак.
"Що стосується курсу на 2025-й, не думаю, що темпи девальвації за рік будуть більш як 10%. Тобто можна прогнозувати курс на рівні 44-46 грн/tiny_mce_markerquot;, - сказав він.
Та додав, що це можливо за умови, що не буде надзвичайних подій, підтримка з боку партнерів триватиме, фронт триматиметься завдяки Силам оборони, а енергетика "не відключиться зовсім".
На тлі цього, на його думку, більш привабливим для населення буде інвестувати в гривневі інструменти, які, як і в цьому році, будуть цікавішими.
Бо у разі справдження планів, навіть депозити під 12%, з яких потрібно сплатити податки, все одно будуть більш-менш прийнятним на тлі рівнів девальвації та інфляції.
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