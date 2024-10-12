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АНАЛІТИКА

За час тестування «Національного кешбеку» українцям нарахували понад ₴73 мільйони

22:36 11.10.2024 |

Економіка

 

Національний кешбек офіційно запущено. За результатами бета-тесту програми "Національний кешбек" українцям нарахували 73,2 млн грн.

Про це повідомила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко під час бізнес-форуму «Зроблено в Україні», передає кореспондент Укрінформу.

«За період тестування «Національного кешбека» держава виплатила 73,2 млрд грн учасникам програми. Зокрема, 1,1 млн людей, які зареєстрували свої картки в "Дії", вже бачать нараховані кошти. Загалом у межах програми оформлено 2 млн карток», - зазначила Свириденко.

Також за це час 1,3 тис. виробників зареєстрували 260 тис. одиниць товару, що підпадають під програму кешбеку.

Як повідомляв Укрінформ, 2 вересня 2024 року в Україні розпочалося бета-тестування програми «Національний кешбек», яке тривало місяць. За умовами програми, кожен покупець може отримати компенсацію від 2 до 3000 гривень на місяць на власний соціальний рахунок за купівлю українських товарів.
 

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