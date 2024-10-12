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АНАЛІТИКА

Косметика українського виробництва подорожчає до 50% через гармонізацію із законами ЄС

22:20 11.10.2024 |

Економіка

 

Косметика внутрішніх виробників в Україні подорожчає на 20-50% через впровадження європейських правил створення і продажу косметичних засобів. Про це пише Forbes Ukraine.

"Ціна на косметику внутрішніх виробників зросте на 20-50%", - сказав засновник Archimed, що консультує іноземні компанії ніші, Микола Романьок.

Із серпня 2024 року українські косметичні бізнеси мають дотримуватися нових правил виробництва. Причина - гармонізація із законами ЄС.

"Це суттєві витрати на перегляд складів та інгредієнтів продукції, її пакування, обладнання, сертифікацію тощо", - розповіла співзасновниця бренду косметики Livesta Світлана Діхтяренко.

В Україні зареєстровано 1159 виробників косметичних засобів, які в 2023 році сплатили 1,8 млрд грн податків, говорить Романьок, посилаючись на аналітику дослідницької агенції Fama. Нові правила для них - екзамен на виживання, пише видання.

"Доведеться вкласти понад $7000-$10 000 для завершення переходу. Це додаткові лабораторні тести, реєстрація та консультації з юристами", - заявила співзасновниця косметичного бренду Crumb Євгенія Лисенко.

Також ціна на косметику українського виробництва буде залежати від того, на скільки підвищать ціни постачальники компонентів, що теж підпадають під регламент, додала Лисенко.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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