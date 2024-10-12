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Кабмін призначив наглядові ради «Агенції оборонних закупівель» та «Державного оператора тилу»
22:13 11.10.2024 |
Кабінет Міністрів України погодив призначення кандидатур на посади членів наглядових рад закупівельних агенцій Міноборони - "Агенції оборонних закупівель" та "Державного оператора тилу".
Відповідні розпорядження Кабміну №979-р та №980-р оприлюднені на офіційному урядовому порталі, повідомляє БізнесЦензор.
У пресслужбі Міноборони уточнили, що до складу наглядових рад увійшли як українські, так і міжнародні експерти, що дозволить інтегрувати глобальний досвід в реформування оборонних закупівель.
"Наглядові ради будуть незалежними у своїй діяльності, адже більшість членів були відібрані через відкриті конкурси", - запевнили у міністерстві.
Зокрема, уряд погодив призначення на посади членів наглядової ради "Агенції оборонних закупівель" як незалежних членів:
* Патріка Ауроя. Він має понад 30 років досвіду роботи на керівних посадах у Франції в секторі оборони, а також в структурах в НАТО. Обіймаючи посаду Заступника Генсекретаря з питань оборонних інвестицій, очолював Конференцію національних керівників озброєнь НАТО;
* Катерину Кузнецову. Вона має більш ніж 25-річний міжнародний досвід у галузі аудиту та корпоративних фінансів, зокрема, на посаді директора в компанії PwC у Великій Британії;
* Лукаша Столярськи. Протягом 18 років роботи в NSPA NATO він керував багатонаціональними командами і складною логістикою).
У якості представників держави призначені:
* Юрій Джигир - заступник міністра оборони України, економіст з більш ніж 20-річним досвідом сприяння реформам у сфері управління державними фінансами, соціальної політики та фіскальної децентралізації;
* Тарас Чмут - директор фонду "Повернись живим".
Крім того, уряд погодив призначення на посади незалежних членів наглядової ради "Державного оператора тилу":
* Саймона Вудворда. Він має значний досвід роботи у британському та міжнародному секторах фармацевтики, роздрібної торгівлі, товарів народного споживання, громадського харчування, військових та ризикованих товарів;
* Ганну Демченко. Вона має більш ніж 20-річний досвід роботи в міжнародних компаніях за фінансовим напрямом;
* Миколу Роєнка. Він має досвід у впровадженні функцій комплаєнсу, внутрішнього аудиту, внутрішніх розслідувань щодо можливих зловживань, становленні функції контролінгу та бюджетування, роботі в проєктах ІРО, проведенні аудиту фінансової звітності провідних компаній.
У якості представників держави до наглядової ради увійшли:
* Надія Бігун - заступниця міністра економіки України, координує розроблення та реалізацію державної політики у сфері публічних закупівель, розвиток конкурентних відносин та державного партнерства;
* Юлію Марушевську - голову Офісу підтримки змін Міністерства оборони України.
У Міноборони додали, що незалежних членів наглядових рад агенцій допомагали підібрати ТОВ "Телент Едвайзорс" (Odgers Berndtson) та ТОВ "Ворлд Екзекьютів Партнерз" (Heidrick & Struggles). Їх роботу профінансував британський уряд.
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