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Мінекономіки завершило бета-тестування програми нацкешбеку - Свириденко
17:58 11.10.2024 |
Міністерство економіки України завершило бета-тестування програми "Національний кешбек" та вирішило запустити його національну рекламну кампанію, повідомила перша віцепрем'єрка - міністерка економіки України Юлія Свириденко.
"Сьогодні запускаємо "Національний кешбек" повноцінно, стартує рекламна кампанія. Ми продовжимо надавати технічну підтримку нашим партнерам, зокрема новим ритейлерам та виробникам, які продовжують приєднуватися до програми", - сказала вона на форумі "Зроблено в Україні" у п'ятницю.
За її словами, технічні та фінансові системи працюють, кошти, нараховані за купівлю товарів українського виробництва, відображаються в "Дії" наступного дня, а споживач може легко дізнатися, на які товари нараховується кешбек.
Крім того, у "Дії" було запущено функцію сканера товару для визначення його участі у програмі.
Свириденко зазначила, що за час бета-тестування програми, що тривала з 2 вересня, українці випустили понад 2 млн карт, 1,1 млн осіб бачать кешбек у "Дії", а загальна сума нарахованих коштів становить 73,2 млн грн.
Учасниками програми вже стали 1,3 тис. виробників, які зареєстрували у програмі 260 тис. товарів.
Крім того, до програми долучилися 610 ритейлерів та 11 банків.
Вона також наголосила, що перша виплата відбудеться 20 жовтня.
Як повідомлялося, Кабінет Міністрів України на засіданні 20 серпня поточного року затвердив порядок надання "Національного кешбеку", згідно з яким українці матимуть змогу отримати компенсацію 10% вартості куплених ними товарів.
Пізніше, 24 серпня, стартувала реєстрація виробників для участі в програмі "Національний кешбек", 28 серпня - для торгових мереж, 2 вересня - для споживачів.
Максимальний обсяг кешбеку - 3 тис. грн/місяць, кошти можна витратити до 20 числа наступного місяця на медичні та комунальні послуги, спорт, кіно, квитки на поїзд, задонатити ЗСУ або купити військові облігації.
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