Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме щонайменше $10 млрд - Шмигаль

17:54 11.10.2024 |

Економіка

 

Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме щонайменше $10 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Однією вкрай важливою новиною цього тижня стало те, що Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України. Розмір цього фонду становитиме щонайменше $10 млрд. Головними донорами стануть США і ще кілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшений, коли до нього приєднаються інші донори", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, кошти фонду насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету - на заробітні плати та соціальні витрати, а також на критичні потреби відновлення.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на понеділок
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1891
  0,0181
 0,04
EUR
 1
 45,0238
  0,0239
 0,05

Курс обміну валют на сьогодні, 10:59
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8885  0,02 0,04 41,5000  0,02 0,04
EUR 44,9423  0,07 0,16 45,6185  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2050  0,02 0,04 41,2150  0,01 0,01
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес