Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме щонайменше $10 млрд - Шмигаль

Спеціальний фінансовий траст-фонд Світового банку для України становитиме щонайменше $10 млрд, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Однією вкрай важливою новиною цього тижня стало те, що Рада директорів Світового банку затвердила створення спеціального фінансового траст-фонду для України. Розмір цього фонду становитиме щонайменше $10 млрд. Головними донорами стануть США і ще кілька країн, а в майбутньому розмір фонду може бути збільшений, коли до нього приєднаються інші донори", - сказав Шмигаль на засіданні уряду в п'ятницю.

За словами прем'єра, кошти фонду насамперед будуть спрямовані на підтримку бюджету - на заробітні плати та соціальні витрати, а також на критичні потреби відновлення.