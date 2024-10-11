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АНАЛІТИКА

В НБУ пояснили, чому зростатиме інфляція

17:33 11.10.2024 |

Економіка

 

Інфляційний тиск у найближчі місяці в Україні зберігатиметься через збільшення бюджетних видатків, подальше загострення диспропорцій на ринку праці, а також очікуване збільшення дефіциту електроенергії під час опалювального сезону.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку України.

Як йдеться в повідомленні, монетарна політика НБУ спрямовуватиметься на утримання помірної інфляції цього року, поступове її сповільнення з другої половини 2025 року та подальше повернення до цілі 5%.

В НБУ нагадали, що за даними Держстату, у вересні 2024 року споживча інфляція в річному вимірі пришвидшилася до 8,6% з 7,5% у серпні.

Фактичні темпи зростання цін були вищими за прогноз, опублікований у липневому Інфляційному звіті.

"Відхилення зумовлене насамперед стрімкішим пришвидшенням продовольчої інфляції через обмежену пропозицію окремої продовольчої продукції", - пояснили в пресслужбі.

Фундаментальний інфляційний тиск також посилився сильніше, ніж прогнозувалося. Показник базової інфляції у вересні зріс до 7,3% з 6,5% у серпні.

"Така динаміка зумовлювалася подорожчанням оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості продовольчої сировини, зростанням виробничих витрат, зокрема на енергозабезпечення та оплату праці. Підтримували ціновий тиск і ефекти перенесення від послаблення обмінного курсу гривні в попередні місяці", - йдеться в повідомленні.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: прогноз
 

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