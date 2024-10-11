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У Раді подали понад 2 тисячі правок до проекту бюджету, - нардеп

14:37 11.10.2024 |

Економіка

 

Народні депутати подали понад 2 тисячі правок до проект державного бюджету на 2025 рік. Це більше, ніж було минулого року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Бюджетного комітету ВРУ, народного депутата Роксолану Підласу в ефірі телемарафону.

"Зараз ми розглядаємо поправки в Бюджетному комітеті. Народні депутати нам подали 2098 поправок. Це майже на 500 більше, ніж в минулому році. І для того, щоб опрацювати цей масив даних і розібратися в кожній темі, потрібен час", - сказала вона.

За словами нардепа, у Раді планують голосувати за проект держбюджету у першому читанні в кінці жовтня, а голосування в другому читанні і в цілому - в кінці листопада.

"Це нам дозволяє вкластися в наш законодавчий термін і ухвалити проект закону до 1 грудня цього року", - додала Підласа.
За матеріалами: РБК-Україна
 

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