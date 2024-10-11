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АНАЛІТИКА

У бюджеті-2025 є кошти для викупу половини пропонованих українськими виробниками БПЛА - Мінцифри

14:35 11.10.2024 |

Економіка

 

У бюджеті на 2025 рік недостатньо коштів для закупівлі всього обсягу безпілотних літальних апаратів (БПЛА), який готові запропонувати українські виробники, сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

"Щоб ви розуміли ситуацію... з точки зору ресурсів. У 2023 році бюджет на дрони був більшим, ніж можливості виробників. У 2024 році вони майже зрівнялися, але у 2025 році наші виробники так розігналися, що грошей буде менше наполовину, якщо не менше, приблизно.... Потреба ще формується", - сказав Борняков на MITS Forum US - Ukraine Defense Tech Partnership.

Він наголосив, що його слова не слід розуміти так, що на продукцію українського milltech немає попиту.

"Буде більше попиту... але все одно грошей точно не достатньо... точно половини не вистачає", - уточнив Борняков.

За його словами, триває активний пошук джерел фінансування серед міжнародних партнерів.

"І тут ми, до речі, працюємо з нашими міжнародними партнерами, й наша риторика змінилася. Ми коли починали, говорили: дайте нам якісь рішення, доступ до запчастин, технологій. Зараз ми говоримо: дайте нам просто гроші. В нас є локальний ринок, якщо ви профінансуєте українського виробника, ви дасте набагато більше користі Україні, ніж будете шукати, хто зробить достатньо готовий продукт, щоб сьогодні в наших умовах працювати", - сказав Борняков.

Заступник міністра запевнив, що розмір безповоротного грантового фінансування збільшуватиметься, особливо для проєктів на стадії Pre-Seed.

"Ми віримо в те, що маємо допомогти на ранній стадії якомога більшій кількості компаній, і це має бути підтримка без того, щоб вони повинні були щось повертати. Тобто грантова підтримка буде збільшуватися. Щоб ви розуміли за цифрами: коли ми починали в перший рік, це було приблизно 150 млн грн, на наступний - 1,5 млрд грн, на 2025 рік планується "3 плюс" млрд на грантову допомогу", - запевнив Борняков.

Крім того, є близько 100 фондів, які інвестують у mill-tech проєкти в Україні, тоді як у 2022 році таких фондів узагалі не було.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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