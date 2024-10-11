Фінансові новини
- |
- 11.10.24
- |
- 15:44
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У бюджеті-2025 є кошти для викупу половини пропонованих українськими виробниками БПЛА - Мінцифри
14:35 11.10.2024 |
У бюджеті на 2025 рік недостатньо коштів для закупівлі всього обсягу безпілотних літальних апаратів (БПЛА), який готові запропонувати українські виробники, сказав заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.
"Щоб ви розуміли ситуацію... з точки зору ресурсів. У 2023 році бюджет на дрони був більшим, ніж можливості виробників. У 2024 році вони майже зрівнялися, але у 2025 році наші виробники так розігналися, що грошей буде менше наполовину, якщо не менше, приблизно.... Потреба ще формується", - сказав Борняков на MITS Forum US - Ukraine Defense Tech Partnership.
Він наголосив, що його слова не слід розуміти так, що на продукцію українського milltech немає попиту.
"Буде більше попиту... але все одно грошей точно не достатньо... точно половини не вистачає", - уточнив Борняков.
За його словами, триває активний пошук джерел фінансування серед міжнародних партнерів.
"І тут ми, до речі, працюємо з нашими міжнародними партнерами, й наша риторика змінилася. Ми коли починали, говорили: дайте нам якісь рішення, доступ до запчастин, технологій. Зараз ми говоримо: дайте нам просто гроші. В нас є локальний ринок, якщо ви профінансуєте українського виробника, ви дасте набагато більше користі Україні, ніж будете шукати, хто зробить достатньо готовий продукт, щоб сьогодні в наших умовах працювати", - сказав Борняков.
Заступник міністра запевнив, що розмір безповоротного грантового фінансування збільшуватиметься, особливо для проєктів на стадії Pre-Seed.
"Ми віримо в те, що маємо допомогти на ранній стадії якомога більшій кількості компаній, і це має бути підтримка без того, щоб вони повинні були щось повертати. Тобто грантова підтримка буде збільшуватися. Щоб ви розуміли за цифрами: коли ми починали в перший рік, це було приблизно 150 млн грн, на наступний - 1,5 млрд грн, на 2025 рік планується "3 плюс" млрд на грантову допомогу", - запевнив Борняков.
Крім того, є близько 100 фондів, які інвестують у mill-tech проєкти в Україні, тоді як у 2022 році таких фондів узагалі не було.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Більшість контрабандистів зі списку Зеленського вивели з-під санкцій
|«Пільг на крипту не буде»: Гетманцев анонсував оподаткування криптовалюти на початку наступного року
|Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом – депутат
|ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Нафта дешевшає, але завершує тиждень у плюсі, Brent торгується близько $78,7 за барель
|У Раді подали понад 2 тисячі правок до проекту бюджету, - нардеп
|У бюджеті-2025 є кошти для викупу половини пропонованих українськими виробниками БПЛА - Мінцифри
|Мінфін позичить $300 млн в уряду Канади під 1,5% річних
|«Оператор ринку» відкрив майданчик для торгівлі гарантіями походження «зеленої» електроенергії
|Нацбанк подав до Ради законопроєкти про перейменування копійок у шаги
|Група «Нафтогаз» за 9 міс. збільшила видобуток газу на 7% - до 11 млрд куб. м
Бізнес
|TikTok має українськомовних модераторів, які працюють з Європи, – топменеджер
|Renault і Stellantis можуть об'єднатись у новий альянс і створити автомобільний Airbus: подробиці
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel