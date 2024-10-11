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Мінфін позичить $300 млн в уряду Канади під 1,5% річних
14:26 11.10.2024 |
Канада збирається виділити Україні пільговий кредит на суму майже $300 млн (400 млн канадських доларів, або понад 12 млрд грн). Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
11 жовтня міністр фінансів Сергій Марченко підписав четверту додаткову угоду з урядом Канади, який передбачає залучення такої суми для фінансування пріоритетних видатків держбюджету.
Первісна українсько-канадська угода, підписана 8 серпня 2022 року, заклала фундамент для взаємодії та підтримки між країнами, а додаткові угоди розширюють і поглиблюють цю співпрацю, враховуючи актуальні потреби та виклики.
З лютого 2022 року Канада надала Україні понад $5 млрд прямої бюджетної підтримки.
Додатковий кредит надається на строк 10 років, процентна ставка - 1,5% річних. Пільговий період становить 4,5 роки від дати надходження коштів.
Очікується, що кошти найближчим часом надійдуть до загального фонду державного бюджету. Це буде уже другий транш від Канади цього року, попередній на суму $1,5 млрд був весною.
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