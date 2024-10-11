Фінансові новини
- |
- 11.10.24
- |
- 14:16
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Модель економічного бронювання Кабмін прийме цього року - Гетманцев
12:43 11.10.2024 |
Кабінет Міністрів України запровадить принцип економічного бронювання цього року через внесення змін до раніше ухваленої постанови, що встановлює порядок бронювання від мобілізації працівників критично важливих для економіки підприємств, прогнозує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев.
За його словами, додаткові законопроєкти для цього не ухвалюватимуть.
"Я не називав би це економічним бронюванням у тому сенсі, що ти заплатив гроші і не йдеш в армію, - так не буде. Буде реалізація Кабінетом Міністрів принципу "працюй або воюй", те, про що говорив прем'єр-міністр. І це буде найближчим часом", - сказав він під час подкасту АSATrьопс.
Голова комітету наголосив, що одним з критеріїв такої моделі буде "біла" заробітна плата, а другим - відповідна галузь з переліку, який буде розширено.
"Чесно кажучи, я припускав, що це (економічне бронювання - ІФ-У) вже мало бути реалізовано з огляду на наші внутрішні дискусії, які я спостерігаю", - додав Гетманцев.
Він також відмовився озвучити деталі напрацювання моделі, пославшись на те, що економічне бронювання є ініціативою Кабміну.
Як повідомлялося, 4 жовтня на засіданні фінкомітету заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомив, що рішення про економічне бронювання вже ухвалено, наразі розглядають три його можливі моделі.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Більшість контрабандистів зі списку Зеленського вивели з-під санкцій
|«Пільг на крипту не буде»: Гетманцев анонсував оподаткування криптовалюти на початку наступного року
|Рада після ухвалення закону про підвищення військового збору прибрала введення його заднім числом – депутат
|ЄС – про удари по кораблях із зерном в Одесі: Це відповідь охочим до миру з Путіним
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|«Оператор ринку» відкрив майданчик для торгівлі гарантіями походження «зеленої» електроенергії
|Нацбанк подав до Ради законопроєкти про перейменування копійок у шаги
|Група «Нафтогаз» за 9 міс. збільшила видобуток газу на 7% - до 11 млрд куб. м
|Повторні аукціони на 6 нафтогазових ліцензій не відбулися через відсутність пропозицій
|Модель економічного бронювання Кабмін прийме цього року - Гетманцев
|Світовий банк схвалив створення фінансового посередницького фонду для підтримки України - ЗМІ
Бізнес
|TikTok має українськомовних модераторів, які працюють з Європи, – топменеджер
|Renault і Stellantis можуть об'єднатись у новий альянс і створити автомобільний Airbus: подробиці
|Epic виграла суд проти Google: користувачі в США зможуть завантажувати сторонні магазини з Play Store
|Двоє китайців обдурили Apple на $2,5 млн, обмінявши 6000 підроблених iPhone на оригінальні смартфони
|Перейменував Twitter, і можна не платити? Ілон Маск та Х подвоїли штраф, коли спробували його скасувати
|Компанії не хочуть страхувати Tesla Cybertruck — скасовують поліси або пропонують внески більше вартості авто
|Дженсен Хуанг заробив на Nvidia $109 млрд — цього вистачить, щоб придбати Intel