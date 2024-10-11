Модель економічного бронювання Кабмін прийме цього року - Гетманцев

Кабінет Міністрів України запровадить принцип економічного бронювання цього року через внесення змін до раніше ухваленої постанови, що встановлює порядок бронювання від мобілізації працівників критично важливих для економіки підприємств, прогнозує голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної діяльності Данило Гетманцев.

За його словами, додаткові законопроєкти для цього не ухвалюватимуть.

"Я не називав би це економічним бронюванням у тому сенсі, що ти заплатив гроші і не йдеш в армію, - так не буде. Буде реалізація Кабінетом Міністрів принципу "працюй або воюй", те, про що говорив прем'єр-міністр. І це буде найближчим часом", - сказав він під час подкасту АSATrьопс.

Голова комітету наголосив, що одним з критеріїв такої моделі буде "біла" заробітна плата, а другим - відповідна галузь з переліку, який буде розширено.

"Чесно кажучи, я припускав, що це (економічне бронювання - ІФ-У) вже мало бути реалізовано з огляду на наші внутрішні дискусії, які я спостерігаю", - додав Гетманцев.

Він також відмовився озвучити деталі напрацювання моделі, пославшись на те, що економічне бронювання є ініціативою Кабміну.

Як повідомлялося, 4 жовтня на засіданні фінкомітету заступник міністра економіки Віталій Кіндратів повідомив, що рішення про економічне бронювання вже ухвалено, наразі розглядають три його можливі моделі.