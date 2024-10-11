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Світовий банк схвалив створення фінансового посередницького фонду для підтримки України - ЗМІ
11:59 11.10.2024 |
Виконавча рада Світового банку схвалила створення фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Reuters із посиланням на поінформовані джерела.
Очікується, що внески до фонду фінансового посередництва (FIF) для підтримки України зроблять США, Канада і Японія, розповіли неназвані джерела. Вони поінформували, що єдиний голос «проти» під час голосування надійшов від Росії.
Фонд, яким керуватиме Світовий банк, допоможе країнам G7 надати Україні 50 мільярдів доларів США додаткового фінансування до кінця 2024 року.
Зазначається, що точні суми внеску США, Японії та Канади ще обговорюються, однак вони будуть забезпечені відсотками із заморожених російських суверенних активів.
Голосування у Світовому банку відбулося наступного дня після того, як представники Європейського Союзу погодили надання Україні 35 мільярдів євро макрофінансової допомоги.
Як повідомляв Укрінформ, 9 жовтня Рада ЄС погодила надання Україні макрофінансової допомоги на суму 35 мільярдів євро, а також новий механізм, який допоможе Україні у погашенні кредитів на суму до 45 мільярдів євро, наданих ЄС та партнерами з G7.
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