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Японські інвестори зможуть обирати найперспективніші проєкти - Україна підписала угоду з JETRO
16:55 10.10.2024 |
Українські компанії та Японська організація зовнішньої торгівлі (JETRO) співпрацюватимуть у питаннях розбудови децентралізованої генерації та гуманітарного розмінування.
Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Телеграмі, передає Укрінформ.
"Сьогодні підписали меморандум про співпрацю з Японською організацією зовнішньої торгівлі JETRO. Японські інвестори зможуть зміцнювати свої ділові відносини з українськими компаніями та обирати найперспективніші проєкти для своїх вкладень. Впроваджувати нові підходи й технології, які сприятимуть розвитку нашої економіки. Очікуємо, що ця співпраця принесе багато плідних результатів", - написав він.
Шмигаль зазначив, що ці домовленості країни закріпили за підсумками зустрічі з головою JETRO Норіхіко Ішігурою, представниками Міністерства економіки, торгівлі й промисловості Японії та японськими компаніями.
"Обговорили пріоритети у відновленні. Серед них енергетика. Подякував Японії за допомогу з обладнанням. Розповів про розбудову децентралізованої генерації та розвиток відновлювальних джерел енергії. Запросив японські компанії до участі в цих проєктах", - зазначив глава уряду.
Прем'єр додав, що гуманітарне розмінування також стало одним із напрямків співпраці. За його словами, Японія є серед лідерів у допомозі в цьому питанні.
"Подякував за передане обладнання та машини для гуманітарного розмінування, а також фінансування проєкту з навчання саперів ДСНС. Щиро вдячні народу та уряду Японії за політичну, фінансову та гуманітарну допомогу", - зазначив Шмигаль.
Зі свого боку представники великих японських компаній запевнили, що готові брати участь у відновленні та тісно співпрацювати з українським бізнесом.
Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівний директор Світового банку Анна Б'єрде під час онлайн-зустрічі обговорили проєкти підтримки державного бюджету.
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