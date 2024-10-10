Інфляція в Україні у вересні 2024р. зросла до 1,5%, у річному вираженні - до 8,6% - Держстат

Зростання споживчих цін в Україні у вересні 2024 року прискорилося до 1,5% з 0,6% у серпні та нуля у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.

Статвідомство нагадало, що у вересні 2023 року споживчі ціни знизилися на 0,5%, тому у річному вираженні інфляція за підсумками вересня поточного року зросла до 8,6% із 7,5% за підсумками серпня, 5,4% за підсумками липня та 4,8% за підсумками червня.

Зазначається, що у вересні-2024 базова інфляція збільшилася до 1,7% з 0,7% у серпні та липні. З урахуванням того, що у вересні-2023 вона дорівнювала 0,9%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 7,3% з 6,5% за підсумками серпня і 5,7% за підсумками липня.

За даними статвідомства, на споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше (на 12,1%) подорожчали яйця. На 3,8-1,1% зросли ціни на овочі, олію, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м'ясо та м'ясопродукти, рис. Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор та фрукти.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.

Одяг та взуття подорожчали на 7,8%, зокрема, одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.

Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,1% та фармацевтичну продукцію на 1,6%.

Ціни на транспорт зросли на 0,8% переважно через подорожчання палива та олій на 1,0%. На 3,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.

Послуги освіти подорожчали на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%.

Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% з 10,0% у 2021 році.

Нацбанк наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 8,2% до 8,5%. НБУ очікує на збільшення інфляції за підсумками третього кварталу цього року до 7,9%. За його прогнозами, прискорення зростання споживчих цін продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція досягне піку – 9,7%, після чого почне знижуватись.



Споживчі ціни у вересні 2024р., %*

вересень 2024 до серпня 2024 вересень 2024 до грудня 2023 вересень 2024 до вересня 2023 січень-вересень 2023 до січня-вересня 2022 Індекс споживчих цін 1.5 6.5 8.6 5.0 Продукти харчування та безалкогольні напої 1.8 4.6 8.5 2.3 Продукти харчування 1.8 4.4 8.5 2.0 Хліб та хлібопродукти 1.6 8.7 7.8 0.7 Хліб 1.5 11.2 13.3 8.0 Макаронні вироби 1.0 6.5 5.0 1.2 М'ясо та м'ясопродукти 1.5 0.5 -0.3 3.4 Риба та рибопродукти 0.8 7.3 8.0 5.8 Молоко 2.9 4.5 12.0 9.1 Сир та м'який сир 1.9 5.8 10.8 8.3 Яйця 12.1 -37.1 -20.4 -26.8 Олія вершкове 3.6 13.2 21.2 15.4 Олія соняшникова 2.6 6.1 -1.4 -11.8 Фрукти -0.2 13.6 16.0 8.4 Овочі 3.8 6.4 56.4 -2.6 Цукор -1.8 5.7 -4.6 -9.0 Безалкогольні напої 1.9 8.2 8.4 6.2 Алкогольні напої, тютюнові вироби 1.4 7.6 8.5 8.2 Одяг та взуття 7.8 0.6 -5.1 -5.9 Одяг 7.9 0.3 -5.7 -6.1 Взуття 7.7 0.4 -5.2 -6.1 Житло, вода, електроенергія, газ тощо 0.3 18.5 18.7 15.6 Утримання та ремонт житла 0.9 3.9 4.4 3.6 Водопостачання 0.0 0.0 0.0 -0.1 Прибирання сміття 0.8 4.9 5.1 3.5 Каналізація 0.0 0.0 0.0 0.0 Утримання будинків та прибудинкових територій 0.8 9.5 9.8 6.8 Електроенергія 0.0 63.6 63.6 66.2 Природний газ 0.0 0.0 0.0 0.0 Гаряча вода, опалення 0.0 0.0 0.0 0.0 Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла 0.5 1.2 -0.1 -0.5 Охорона здоров'я 1.4 9.7 11.9 10.0 Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання 1.5 10.3 12.4 9.7 Амбулаторні послуги 2.1 11.3 14.9 12.6 Транспорт 0.8 6.0 6.7 7.7 Паливо та олії 1.0 4.8 6.0 12.4 Транспортні послуги 0.2 6.2 9.1 7.8 Пасажирський залізничний транспорт -3.0 11.1 3.6 0.1 Пасажирський автодорожній транспорт 0.4 5.8 9.5 8.5 Зв'язок 0.1 4.5 3.7 1.4 Відпочинок та культура 0.5 0.0 -0.8 -1.8 Освіта 10.1 11.7 12.0 11.8 Ресторани та готелі 1.0 8.8 11.8 11.4 Різні товари та послуги 0.5 0.8 8.2 9.1

* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться) бойові дії.