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Інфляція в Україні у вересні 2024р. зросла до 1,5%, у річному вираженні - до 8,6% - Держстат
16:03 10.10.2024 |
Зростання споживчих цін в Україні у вересні 2024 року прискорилося до 1,5% з 0,6% у серпні та нуля у липні, повідомила Державна служба статистики (Держстат) у четвер.
Статвідомство нагадало, що у вересні 2023 року споживчі ціни знизилися на 0,5%, тому у річному вираженні інфляція за підсумками вересня поточного року зросла до 8,6% із 7,5% за підсумками серпня, 5,4% за підсумками липня та 4,8% за підсумками червня.
Зазначається, що у вересні-2024 базова інфляція збільшилася до 1,7% з 0,7% у серпні та липні. З урахуванням того, що у вересні-2023 вона дорівнювала 0,9%, у річному вимірі базова інфляція за підсумками минулого місяця зросла до 7,3% з 6,5% за підсумками серпня і 5,7% за підсумками липня.
За даними статвідомства, на споживчому ринку у вересні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої зросли на 1,8%. Найбільше (на 12,1%) подорожчали яйця. На 3,8-1,1% зросли ціни на овочі, олію, молоко та молочні продукти, соняшникову олію, продукти переробки зернових, безалкогольні напої, хліб, м'ясо та м'ясопродукти, рис. Водночас на 1,8% та 0,2% знизилися ціни на цукор та фрукти.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби зросли на 1,4%, що пов'язано з подорожчанням тютюнових виробів на 2,6%.
Одяг та взуття подорожчали на 7,8%, зокрема, одяг – на 7,9%, взуття – на 7,7%.
Зростання цін у сфері охорони здоров'я на 1,4% відбулося насамперед за рахунок підвищення цін на амбулаторні послуги на 2,1% та фармацевтичну продукцію на 1,6%.
Ціни на транспорт зросли на 0,8% переважно через подорожчання палива та олій на 1,0%. На 3,0% подешевшав проїзд у залізничному пасажирському транспорті.
Послуги освіти подорожчали на 10,1%, а саме: вищої – на 11,8%, середньої – на 11,1%.
Як повідомлялося, інфляція в Україні у 2023 році впала до 5,1% після стрибка у 2022 році до 26,6% з 10,0% у 2021 році.
Нацбанк наприкінці липня погіршив прогноз інфляції на цей рік із 8,2% до 8,5%. НБУ очікує на збільшення інфляції за підсумками третього кварталу цього року до 7,9%. За його прогнозами, прискорення зростання споживчих цін продовжиться і в першому кварталі 2025 року, коли інфляція досягне піку – 9,7%, після чого почне знижуватись.
Споживчі ціни у вересні 2024р., %*
|вересень 2024 до серпня 2024
|вересень 2024 до грудня 2023
|вересень 2024 до вересня 2023
|січень-вересень 2023 до січня-вересня 2022
|Індекс споживчих цін
|1.5
|6.5
|8.6
|5.0
|Продукти харчування та безалкогольні напої
|1.8
|4.6
|8.5
|2.3
|Продукти харчування
|1.8
|4.4
|8.5
|2.0
|Хліб та хлібопродукти
|1.6
|8.7
|7.8
|0.7
|Хліб
|1.5
|11.2
|13.3
|8.0
|Макаронні вироби
|1.0
|6.5
|5.0
|1.2
|М'ясо та м'ясопродукти
|1.5
|0.5
|-0.3
|3.4
|Риба та рибопродукти
|0.8
|7.3
|8.0
|5.8
|Молоко
|2.9
|4.5
|12.0
|9.1
|Сир та м'який сир
|1.9
|5.8
|10.8
|8.3
|Яйця
|12.1
|-37.1
|-20.4
|-26.8
|Олія вершкове
|3.6
|13.2
|21.2
|15.4
|Олія соняшникова
|2.6
|6.1
|-1.4
|-11.8
|Фрукти
|-0.2
|13.6
|16.0
|8.4
|Овочі
|3.8
|6.4
|56.4
|-2.6
|Цукор
|-1.8
|5.7
|-4.6
|-9.0
|Безалкогольні напої
|1.9
|8.2
|8.4
|6.2
|Алкогольні напої, тютюнові вироби
|1.4
|7.6
|8.5
|8.2
|Одяг та взуття
|7.8
|0.6
|-5.1
|-5.9
|Одяг
|7.9
|0.3
|-5.7
|-6.1
|Взуття
|7.7
|0.4
|-5.2
|-6.1
|Житло, вода, електроенергія, газ тощо
|0.3
|18.5
|18.7
|15.6
|Утримання та ремонт житла
|0.9
|3.9
|4.4
|3.6
|Водопостачання
|0.0
|0.0
|0.0
|-0.1
|Прибирання сміття
|0.8
|4.9
|5.1
|3.5
|Каналізація
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Утримання будинків та прибудинкових територій
|0.8
|9.5
|9.8
|6.8
|Електроенергія
|0.0
|63.6
|63.6
|66.2
|Природний газ
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Гаряча вода, опалення
|0.0
|0.0
|0.0
|0.0
|Предмети домашнього вжитку, побутова техніка та поточне утримання житла
|0.5
|1.2
|-0.1
|-0.5
|Охорона здоров'я
|1.4
|9.7
|11.9
|10.0
|Фармацевтична продукція, медичні товари та обладнання
|1.5
|10.3
|12.4
|9.7
|Амбулаторні послуги
|2.1
|11.3
|14.9
|12.6
|Транспорт
|0.8
|6.0
|6.7
|7.7
|Паливо та олії
|1.0
|4.8
|6.0
|12.4
|Транспортні послуги
|0.2
|6.2
|9.1
|7.8
|Пасажирський залізничний транспорт
|-3.0
|11.1
|3.6
|0.1
|Пасажирський автодорожній транспорт
|0.4
|5.8
|9.5
|8.5
|Зв'язок
|0.1
|4.5
|3.7
|1.4
|Відпочинок та культура
|0.5
|0.0
|-0.8
|-1.8
|Освіта
|10.1
|11.7
|12.0
|11.8
|Ресторани та готелі
|1.0
|8.8
|11.8
|11.4
|Різні товари та послуги
|0.5
|0.8
|8.2
|9.1
* - Дані наведені без урахування тимчасово окупованих територій Російською Федерацією та частини територій, на яких точилися (точаться) бойові дії.
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