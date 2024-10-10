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АНАЛІТИКА

УЗ за 9 міс. збільшила обсяг перевалки вантажів на 23,3%

14:36 10.10.2024 |

Економіка

 

АТ "Укрзалізниця" (УЗ) від початку року майже на чверть збільшила обсяг перевезення вантажів, скоротивши їх у вересні порівняно із серпнем, випливає з аналітичної записки компанії, підготовленої до засідання Офісу експортерів у середу.

У січні-вересні обсяг перевезення вантажів збільшився на 23,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 131,88 млн т. Водночас у вересні було перевезено на 2,4% менше вантажів, ніж у серпні, - 13,84 млн т, йдеться в тексті документа.

"Масовані ракетні обстріли суттєво вплинули на стан енергетичної галузі, певних видів промисловості, транспортної інфраструктури, що позначається на динаміці обсягів перевезень вантажів", - сказано в ньому.

Обсяг перевезень в експортному сполученні за 9 місяців зріс на 66,4% до 63,92 млн т.

За результатами 9 місяців найбільше експортувалося зернових вантажів - 25,78 млн т (40,3%), залізної та марганцевої руд - 25,19 млн т (39,4%), чорних металів - 4 млн т (6,2%). На четвертій позиції мінбудматеріали - 3 млн. т (4,7%). Водночас у вересні 2024 року обсяги експорту вантажів скоротилися, проти серпня, на 6% до 6,18 млн т.

За підсумками вересня, в загальному обсязі перевезень на експорт припадало 49% тоді як на аналогічний період минулого року - 36%.

Обсяг перевезення зернових вантажів за 9 місяців збільшився на 62,9% до 25,78 млн т. У напрямку портів було перевезено 21,8 млн т, що в 2,3 раза перевищує аналогічний показник минулого року. Експорт через сухопутні переходи навпаки зменшився на 38,5% до 3,89 млн т.

У вересні порівняно з показником серпня обсяг експорту зернових вантажів впав на 13,2% до 2,28 млн т. У напрямку портів перевезення зерна скоротилися на 15,8% до 1,9 млн т, у напрямку сухопутних переходів зросли на 3% до 378,74 тис. т.

Обсяги перевезення залізної та марганцевої руди за підсумками 9 місяців в експортному сполученні зросли вдвічі до 25,18 млн т.

У напрямку портів за 9 місяців було перевезено в 11 разів більше руди, ніж за аналогічний період минулого року - 13,88 млн т, у напрямку сухопутних переходів перевезення скоротилися на 2,8% до 11,3 млн т.

У вересні порівняно із серпнем обсяг експорту руди на 1,7% до 2,36 млн т. У напрямку портів було перевезено на 18,4% більше - 1,31 млн т. Обсяг перевезення через сухопутні переходи скоротився на 13,6% до 1,04 млн т.

Раніше повідомлялося, що в січні-серпні 2024 року УЗ збільшила обсяг перевезення вантажів на 24,3% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 118,04 млн т.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

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