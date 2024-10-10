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Іноземному бізнесу дозволили брати участь в конкурсах АРМА: які особливості
14:32 10.10.2024 |
Іноземний бізнес може брати участь в конкурсах Агентства з розшуку та управління активами (АРМА) з відбору управителя.
Про це повідомляє голова Агентства Олена Дума.
За її словами, АРМА врегульовала питання з Мінекономіки для іноземних інвесторів.
"Обовʼязок мати реєстрацію в Україні у іноземного бізнесу тепер постає виключно після перемоги іноземним субʼєктом в конкурсі", - розповіла голова АРМА.
В Агентстві виникло питання щодо отримання додаткового розʼяснення від Мінекономіки про можливість надання субʼєктом іноземної держави документів своєї країни, аналогічні українським.
"Така недискримінація та прозорість забезпечать не лише рівність усіх учасників, але і створення привабливого інвестиційного клімату та розширення конкурентоспроможності для відновлення країни", - вважають в АРМА.
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