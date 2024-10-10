Румунія розширила список товарів з України, для імпорту яких потрібна ліцензія

Румунія розширила список імпортних товарів з України, які потребують ліцензії. Це рішення уряд ухвалив після скарг румунських фермерів на низькі ціни на українську продукцію.

Про це повідомляє Euractive, передає Укрінформ.

За словами міністра сільського господарства Флоріна Барбу, румунські виробники м'яса птиці стикаються з «серйозною проблемою» через імпорт яєць і м'яса птиці з України, які продаються за цінами, набагато нижчими за собівартість румунського виробництва.

Після обговорень з представниками птахівничого сектору, уряд вирішив додати яйця і м'ясо птиці до переліку продуктів, які можуть бути імпортовані з України лише за наявності ліцензії.

Зернові, насіння, борошно та цукор також потрапили до цього списку.

Як член ЄС, Румунія повинна дотримуватися певних виробничих вимог у секторі птахівництва, що робить витрати «на 30% вищими, ніж в Україні», додав Барбу.

Він підкреслив, що заборони на імпорт українських яєць та м'яса птиці немає.

Після того, як у вересні 2023 року Європейська комісія вирішила не поширювати заборону на імпорт українського зерна на п'ять сусідніх країн ЄС (Болгарію, Польщу, Румунію, Словаччину та Угорщину), Румунія запровадила ліцензії на імпорт зернових та олійних культур з України та Молдови. Цей захід, запроваджений у жовтні минулого року, було продовжено.

Згідно з цим рішенням, лише румунські компанії, що займаються виробництвом олії та жирів, борошномельним виробництвом, виробництвом кормів для тварин та тваринництвом, мають право імпортувати сільськогосподарську продукцію з України або Молдови.

Як повідомляв Укрінформ, Болгарія звернулась до Європейської комісії з проханням призупинити імпорт яєць з України до країни для врегулювання внутрішнього ринку.