Україна оцінила термінові потреби на відновлення у $5 млрд: на що підуть гроші

Віцепрем'єр з відновлення Олексій Кулеба під час Української платформи донорів у Римі 9 жовтня 2024 року (фото - Мінінфраструктури)

Міністерство розвитку громад і територій визначило ключові завдання, для реалізації яких необхідне залучення партнерів. Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Йдеться про $5 млрд, які можуть задовольнити нагальні потреби країни. Ми готові довести свою ефективність та націленість досягати результатів, які відчутні для громадян", - сказав віцепремʼєр-міністр з відновлення - міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба під час Української платформи донорів у Римі.

Кулеба назвав основні напрямки, які потребують залучення донорських коштів. Це:

→ будівництво водогону з Нової Одеси до Миколаєва;

→ підготовка до опалювального сезону. Завдання міністерства - зробити кожну громаду енергонезалежною, це зміцнить їх потенціал і стійкість;

→ захист енергетичних обʼєктів;

→ будівництво житла для вимушених переселенців. Разом з Агентством відновлення міністерство розробляє окремий проєкт відновлення пошкоджених обʼєктів, передусім житла для людей.

Кулеба виступив з ініціативою сформувати консультативну групу при Агентстві відновлення і запросив долучитися до неї представників країн, які допомагають Україні у відновленні.

"Мета групи - координація та моніторинг фінансової й технічної допомоги, яка надається донорами, країнами-партнерами. Вона сприятиме ефективному використанню ресурсів та реалізації проєктів", - пояснив урядовець.

Довідка

Українська платформа донорів була створена для координації міжнародної допомоги та забезпечення нагальних потреб і довгострокового відновлення України. На сьогодні платформа об'єднує 23 країни у статусі постійних і тимчасових членів, спостерігачів та сім міжнародних фінансових організацій.