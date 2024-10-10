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АНАЛІТИКА

В Україні підстрибнув попит на автобуси

23:27 09.10.2024 |

Економіка

 

У вересні український автопарк поповнили 247 автобусів та мікроавтобусів, що на 14% більше, ніж торік. Відносно серпня 2024 року ринок автобусів збільшився на 53%.

Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".

Зазначається, що як і торік, частка нової техніки в цьому обсязі становила 63%.

Лідерами в частині нових автотранспортних засобів:

* Etalon - 60 одиниць;
* Ataman - 37;
* ZAZ - 24.

Серед вживаних найбільше реєстрували:

* Mercedes-Benz - 31 автобус;
* Volkswagen - 16;
* MAN - 9.

Загалом із початку року автобусний парк України поповнили 1415 автобусів (-29% до аналогічного періоду 2023 року). Із них: нових - 803 (-35%), вживаних - 612 (-19%).

Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.

Водночас український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.
За матеріалами: БізнесЦензор
 

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