Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шмигаль обговорив із керівним директором Світового банку проєкти підтримки бюджету України

 

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівний директор Світового банку Анна Б'єрде під час онлайн-зустрічі обговорили проєкти підтримки державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це прем'єр повідомив у Фейсбуці.

У розмові з Б'єрде він акцентував, зокрема, на необхідності напрацювати оновлену оцінку збитків RDNA для актуалізації потреб України на відновлення. Глава уряду заявив, що є низка пріоритетних завдань, зокрема забезпечення питною водою населення на півдні України, відновлення житла й підготовка до опалювального сезону.

Також сторони порушили тему втілення реформ.

«Цінуємо допомогу Світового банку в цьому напрямку. Зокрема, підписаний меморандум щодо реформування ринку житла. Налаштовані на його подальшу реалізацію», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр подякував Б'єрде за її особисту вагому підтримку України. Він наголосив, що Світовий банк «був і залишається надійним партнером для нашої держави».
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,1934
  0,0178
 0,04
EUR
 1
 45,1274
  0,1163
 0,26

Курс обміну валют на вчора, 11:29
  куп. uah % прод. uah %
USD 40,8676  0,04 0,10 41,4900  0,01 0,03
EUR 45,0686  0,04 0,08 45,7262  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на вчора, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,2000  0,03 0,06 41,2150  0,03 0,06
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес