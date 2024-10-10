Шмигаль обговорив із керівним директором Світового банку проєкти підтримки бюджету України

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівний директор Світового банку Анна Б'єрде під час онлайн-зустрічі обговорили проєкти підтримки державного бюджету.

Як передає Укрінформ, про це прем'єр повідомив у Фейсбуці.

У розмові з Б'єрде він акцентував, зокрема, на необхідності напрацювати оновлену оцінку збитків RDNA для актуалізації потреб України на відновлення. Глава уряду заявив, що є низка пріоритетних завдань, зокрема забезпечення питною водою населення на півдні України, відновлення житла й підготовка до опалювального сезону.

Також сторони порушили тему втілення реформ.

«Цінуємо допомогу Світового банку в цьому напрямку. Зокрема, підписаний меморандум щодо реформування ринку житла. Налаштовані на його подальшу реалізацію», - зазначив Шмигаль.

Прем'єр подякував Б'єрде за її особисту вагому підтримку України. Він наголосив, що Світовий банк «був і залишається надійним партнером для нашої держави».