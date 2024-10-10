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Шмигаль обговорив із керівним директором Світового банку проєкти підтримки бюджету України
23:13 09.10.2024 |
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль і керівний директор Світового банку Анна Б'єрде під час онлайн-зустрічі обговорили проєкти підтримки державного бюджету.
Як передає Укрінформ, про це прем'єр повідомив у Фейсбуці.
У розмові з Б'єрде він акцентував, зокрема, на необхідності напрацювати оновлену оцінку збитків RDNA для актуалізації потреб України на відновлення. Глава уряду заявив, що є низка пріоритетних завдань, зокрема забезпечення питною водою населення на півдні України, відновлення житла й підготовка до опалювального сезону.
Також сторони порушили тему втілення реформ.
«Цінуємо допомогу Світового банку в цьому напрямку. Зокрема, підписаний меморандум щодо реформування ринку житла. Налаштовані на його подальшу реалізацію», - зазначив Шмигаль.
Прем'єр подякував Б'єрде за її особисту вагому підтримку України. Він наголосив, що Світовий банк «був і залишається надійним партнером для нашої держави».
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