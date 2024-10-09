ДОТ провів перші закупівлі харчування для військових за рамковими угодами

Державний оператор тилу провів перші закупівлі харчування за рамковими угодами та уклав два договори на закупівлю продуктів харчування для армії. Про це повідомила пресслужба ДОТ.

Тепер їжу для військових у Рівненську область постачатиме компанія "Аделін", а у Львівську - ТОВ "Трейд Граніт Інвест".

Із договорами, а також каталогами продуктів харчування можна ознайомитися за посиланням.

Раніше видання "Наші Гроші" звернуло увагу, що Держоператор тилу почав приховувати ціни і постачальників харчів для ЗСУ, провівши два тендери на 908 млн грн за закритою процедурою

Йшлося про угоди на постачання продуктів для військових у Рівненській області на суму 301,40 млн грн і на 606,80 млн грн на харчі для військових у Львівській області.

"Рамкові угоди - лише один з інструментів проведення закупівель на Prozorro. Державний оператор тилу не обирає, яку інформацію про постачальників чи ціни в каталогах закрити. Це все визначено в самій суті інструменту", - пояснила в коментарі LIGA.net директорка програми харчування ДОТ Галина Літош.

За її словами, ДОТ застосовує рамкові угоди, щоб попередньо кваліфікувати компанії та за потреби оперативно укласти з ними договори на постачання. Це значно економить час, "якого не можна втрачати, коли йдеться про забезпечення військових".

"Ми розуміємо занепокоєння громадськості щодо приховування певних даних щодо закупівлі, тому деталі закупівель публікуватимуться ДОТ на сайті", - сказала Літош.