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АНАЛІТИКА

В Україні з'явиться представництво AFD для підтримки бізнесу - Рада ратифікувала угоду з Францією

 

Верховна Рада України ратифікувала угоду з Францією про створення представництва Групи AFD в Україні та діяльність Французького агентства розвитку, PROPARCO та Expertise France в Україні.

Про це повідомив у Телеграмі народний депутат із парламентської фракції «Голос» Ярослав Железняк, передає Укрінформ.

За відповідний законопроєкт №0286 проголосували 286 народних депутатів.

Відповідно до угоди, Група AFD надаватиме фінансову підтримку у вигляді позик, грантів або гарантій, а також будь-яку форму фінансової або технічної допомоги в Україні державним або приватним підприємствам, банківським установам, об'єднанням чи організаціям.

Як повідомляв Укрінформ, угоду між урядом України та урядом Французької Республіки підписано у червні цього року під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Франції.

Французьке агентство з питань розвитку є основною установою Групи AFD, яка надає фінансову та технічну допомогу країнам, що розвиваються. PROPARCO спеціалізується на підтримці приватного сектору, а Expertise France надає експертизу та технічну допомогу в різних сферах.
Ключові теги: Франція
 

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