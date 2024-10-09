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АНАЛІТИКА

Держаудитслужба посилюватиме заходи контролю за коштами Євросоюзу

 

Державна аудиторська служба України (ДАСУ) звітувала перед Єврокомісією про стан розбудови в Україні системи захисту фінансових інтересів ЄС.

Про це повідомила пресслужба ДАСУ, передає Укрінформ.

Наголошується, що двосторонні зустрічі урядової делегації України з представництвом Єврокомісії були присвячені питанню відповідності українського законодавства праву ЄС за сферами «Економічні критерії» та розділу 32 «Фінансовий контроль».

У ході скринінгової сесії, присвяченої фінансовому контролю, керівництво ДАСУ доповіло про стан імплементації європейського законодавства, розбудови системи захисту фінансових інтересів ЄС та удосконалення системи повідомлень про можливі порушення з коштами Європейського Союзу. А також розповіло про результати роботи установи за минулі роки та плани на майбутнє.

«Також у доповіді наголошено, що, з огляду на значні обсяги європейського фінансування, яке виділяється на відновлення та модернізацію України зараз і заплановані на повоєнний період, посилення заходів фінансового контролю за коштами ЄС залишатиметься у пріоритеті Держаудитслужби», - йдеться в повідомленні.
Ключові теги: ЄС
 

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