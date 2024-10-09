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Підприємці отримали 224 мільйони компенсації за працевлаштування переселенців із початку року
14:44 09.10.2024 |
Із початку 2024 року держава виплатила 224 млн грн компенсацій за працевлаштування 11 300 внутрішньо переміщених осіб.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.
За словами міністерки економіки Юлії Свириденко, цього року компенсацію від уряду отримали понад 8 тисяч роботодавців.
"Понад чотири сотні з працевлаштованих - люди з інвалідністю. Загалом підприємцям за програмою компенсації перераховано 224 млн грн. Через цю програму ми допомагаємо внутрішньо переміщеним особам швидше працевлаштуватись та адаптуватись на новому місці", - наголосила вона.
Розмір компенсації, яка виплачується роботодавцю за працевлаштування ВПО, наразі становить 8 тисяч гривень.
Щоб отримати кошти, роботодавець має укласти трудовий договір (зокрема за сумісництвом), гіг-контракт з внутрішньо переміщеною особою та подати заяву на отримання компенсації через портал "Дія" або в паперовій формі у центрі зайнятості разом з пакетом необхідних документів.
Як повідомлялося, вразливі категорії переселенців у 2025 році продовжать отримувати виплати у 2-3 тис. грн.
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