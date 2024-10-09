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Митники виявили порушень на 17 млрд грн з початку року
12:33 09.10.2024 |
За девʼять місяців 2024 року Державна митна служба виявила 7259 порушень митних правил на 17 млрд грн, що майже у 2,5 раза більше, ніж за аналогічний період 2023 року. Про це повідомляє Держмитниця.
У 2273 справах про порушення митних правил тимчасово вилучили предмети правопорушень на суму 430 млн грн.
Зокрема, митники вилучили промислових товарів на суму 304 млн грн, транспортних засобів - на понад 68 млн грн, продовольчих товарів - на більш як 52 млн грн, а також валюти - на 6 млн грн.
"У 2161 справі про порушення митних правил, зокрема заведених у попередніх періодах, митницями застосовано адміністративне стягнення у вигляді штрафу на суму 58,6 млн грн, з яких стягнуто до держбюджету 57,9 млн грн", - зазначають у Держмитниці.
За даними митників, на розгляд до суду передано 3969 справ про порушення митних правил на суму майже 16,6 млрд грн. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму 1,9 млрд грн.
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