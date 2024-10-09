У Міноборони презентували посібник для закупівельників військових частин

У Міністерстві оборони презентували посібник для закупівель товарів, робіт і послуг у військових частинах Збройних сил України, в якому вперше зібрано всю необхідну базову інформацію про планування та організацію закупівель, оформлення договорів тощо.

Як передає Укрінформ, про це повідомила пресслужба МОУ.

«‎Надзвичайно важливо, щоб фахівці, відповідальні за закупівлі, володіли всіма необхідними знаннями та навичками для правильної організації цих процесів. Саме від їх професійності залежить, наскільки швидко і якісно армія отримає ресурси для захисту країни»‎, - сказав заступник міністра оборони Дмитро Кліменков.

Як зазначається, методичні рекомендації та практичні поради з організації публічних закупівель викладені у посібнику на основі актуальної нормативно-правової бази. Також він допоможе належно їх здійснювати, відповідно до принципів прозорості, ефективності, запобігання корупції та добросовісної конкуренції.

«Військові частини з 2022 року отримали такі кошти, яких досі ніколи не мали. Лише субвенції від органів місцевого самоврядування торік сягнули 16 мільярдів гривень. На ці гроші військові можуть самостійно купувати і дрони, і зброю. Але, на жаль, не завжди знають, як слід спланувати й організувати закупівлі, оформити договори тощо. У посібнику вперше зібрана вся базово необхідна для цього інформація», - поінформував військовий юрист, експерт Офісу підтримки змін МОУ Юрій Попик.

За інформацією пресслужби, посібник, упорядкований Офісом підтримки змін Міноборони, охоплює весь цикл закупівлі - від планування до звітування про укладені договори. Також окремо роз'яснені всі види та способи проведення закупівель, зокрема з використанням електронного каталогу Prozorro Market й закупівлі озброєння, військової техніки, товарів, робіт чи послуг для будівництва фортифікацій тощо.

Завантажити електронну версію посібника можна за посиланням. Щоб отримати паперову, заповніть анкету, однак кількість друкованих примірників обмежена.

Посібник створено за сприяння Проєкту реформи оборонних закупівель, громадської спілки «Фонд підтримки реформ в Україні», спеціального радника Великої Британії з питань оборони.