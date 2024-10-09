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АНАЛІТИКА

Український бізнес отримає 20 млн євро допомоги від Єврокомісії через польський держбанк

17:05 08.10.2024 |

Економіка

 

Польський державний банк Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) підписав угоди з двома українськими банками - Кредобанком та ПриватБанком - про підтримку українського малого та середнього бізнесу за кошти ЄС на 20 млн євро. Про це повідомляє пресслужба BGK.

Угоди реалізують домовленості BGK та Єврокомісії щодо підтримки українського МСБ. Виділені гроші підвищать кредитну привабливість Кредобанку та ПриватБанку для українських компаній, які працюють поблизу зони бойових дій, уточнюють у BGK.

Це вже другий пакет допомоги Єврокомісії з підтримки українського МСБ, який реалізує BGK та банк в Україні. З початку 2023 року до липня 2024 року понад 100 компаній, в основному з агропродовольчого та промислового секторів, отримали через Кредобанк підтримку на 20 млн євро в межах першого пакета.

Тепер у програмі братиме участь і ПриватБанк. Фінансування Єврокомісії буде розподілено між українськими банками порівну - по 10 млн євро.

"Завдяки отриманим коштам кредитну діяльність ПриватБанку буде додатково забезпечена гарантією Єврокомісії. Фінансування буде надано для покриття енергетичних потреб сектору малого та середнього бізнесу в Україні поблизу бойових дій", - йдеться у заяві ПриватБанку.

У Кредобанку уточнюють: за умовами угоди, суму гарантії Європейської комісії буде депоновано на спеціальному рахунку в BGK і вона використовуватиметься для відшкодування втрат за проблемними кредитами. Гарантія покриватиме 80% суми кредиту.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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