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АНАЛІТИКА

Уряд змінив правила обліку медичного канабісу

 

Кабінет міністрів вніс зміни до постанови №857, що регулює електронну систему обліку вирощування та переміщення конопель для медичних цілей, а також продуктів їх перероблювання та лікарських засобів на основі канабісу. Про це повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

З постанови виключили позиції щодо необхідності внесення до електронної системи даних про врожай конопель для медичних цілей, транзитне перевезення рослин та продукції, виготовленої з них, а також інформацію про посадку конопель і садивного матеріалу.

Водночас в електронну систему потрібно буде вносити дані щодо приміщень, де фактично зберігається кожен обʼєкт обліку, категорій насіння та садивного матеріалу конопель та операцій зі збору та обробки рослинної сировини.

Уряд також розширив норми щодо відбору зразків рослин конопель і фасування готових лікарських засобів.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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