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Кабмін передав на приватизацію конфісковану у російського олігарха Шелкова титанову компанію
13:55 08.10.2024 |
Кабінет Міністрів включив до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності 100% статутного капіталу ТОВ "ВСМПО Титан Україна".
Відповідне рішення уряд ухвалив на засіданні у вівторок, 8 жовтня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Як повідомлялося, у січні 2023 року ВАКС на виконання санкцій проти Шелкова вже стягнув в дохід держави 100% частки у статутному капіталі ТОВ "ВСМПО Титан Україна", рухоме та нерухоме майно товариства, а також грошові кошти на його банківських рахунках.
Крім того, Апеляційна палата ВАКС у лютому 2023 року у вказаній справі також стягнула в дохід держави інші активи Шелкова в Україні:
* 100% частки в статутному капіталі ТОВ "Тай-Мінералс";
* 100% частки у ТОВ "Інвестагро";
* 100% частки у ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат", рухоме та нерухоме майно, а також грошові кошти на банківських рахунках ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".
Михайло Шелков - колишній глава інвестиційного підрозділу російської державної компанії "Ростех", яка контролювала військових підрядників у Росії. Шелков та партнери володіють контрольним пакетом акцій "ВСМПО-Авісма", найбільшого у світі виробника титану для аерокосмічної галузі.
За чотири дні до початку повномасштабного вторгнення Росії корпорація ВСМПО-Авісма продала свій основний український актив - ТОВ "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат".
У червні 2021 року Рада національної безпеки й оборони України запровадила санкції проти голови ради директорів "ВСМПО-Авісма" Сергєя Чемезова та його заступника Міхаіла Шелкова - громадянина РФ, який досі значиться кінцевим бенефіціаром ТОВ "Демурінський ГЗК".
У червні 2023 року СБУ повідомила Шелкову та його спільнику про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України - фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.
У липні 2024 року Бюро економічної безпеки України повідомило про підозру Шелкову у справі про постачання стратегічної продукції до Росії.
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