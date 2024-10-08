Фінансові новини
- |
- 08.10.24
- |
- 15:18
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
На забезпечення армії за дев'ять місяців спрямували 58% держбюджету - Шмигаль
13:42 08.10.2024 |
Упродовж 9 місяців 2024 року із загального фонду держбюджету витратили понад 2,3 трлн грн, 58% з них - спрямували на забезпечення армії.
Про це під час засідання Кабміну повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.
"За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн... Водночас за той же період із загального фонду держбюджету ми витратили понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% - це кошти на забезпечення армії", - сказав він.
Шмигаль зазначив, що наразі спільним завданням для усіх гілок влади є пошук додаткового ресурсу, щоб покрити військові видатки у 2025 році.
"Це необхідні рішення. Йдеться про виживання держави, про наші можливості чинити спротив агресору, вистояти, перемогти, досягнути справедливого миру", - наголосив він.
За словами прем'єра, одним із головних джерел фінансової стійкості України є доходи від українського експорту.
"У 2022 та в першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для держави. Сьогодні ми можемо сказати, що цей виклик подолано, наскільки це можливо в умовах такої повномасштабної війни. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі - це 28,9 млрд доларів", - поінформував він.
Як повідомляв Укрінформ, до кінця цього року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів, уряд також запустив експериментальний проєкт щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Глава Concorde Capital Мазепа звертається за підтримкою до бізнесу у протистоянні з генпрокурором
ТОП-НОВИНИ
|Україна має отримати €35 мільярдів нового кредиту ЄС до кінця року - Єврокомісія
|Франція передасть Україні винищувачі Mirage 2000 у першій половині 2025 року
|Росія атакує ракетами український морський коридор: Друге судно отримало пошкодження за два дні
|В ЄС знайшли шлях обходу вето Угорщини на 6 млрд євро військової допомоги Україні, - Bloomberg
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|Глава Concorde Capital Мазепа звертається за підтримкою до бізнесу у протистоянні з генпрокурором
|Уряд змінив правила обліку медичного канабісу
|Рада розширила повноваження НБУ для боротьби з «дропами». Скасування банківської таємниці для Нацполіції не підтримали
|Кабмін передав на приватизацію конфісковану у російського олігарха Шелкова титанову компанію
|Рада ухвалила закон про основні засади кліматичної політики. Це зобов’язання України перед ЄС
|На забезпечення армії за дев'ять місяців спрямували 58% держбюджету - Шмигаль
|Шмигаль: Кабмін створив ще два індустріальні парки - у Львівській та Миколаївській областях
Бізнес
|Суд ЄС: Facebook не може використовувати особисті дані користувачів у рекламних цілях
|У США пройшли успішні випробування інноваційного безпілотного літального апарата зі штучним інтелектом XQ-58A Valkyrie
|Новий Ford Expedition – величезні розміри та 8-місний салон, вперше версія Tremor
|ЗМІ: ЄС проголосував за встановлення високих мит на електромобілі з Китаю
|Новий рекорд: Xiaomi у вересні 2024 року продала понад 10 000 електромобілів SU7
|З початку вересня кількість атак на криптовалютні платформи зросла вдвічі
|Peugeot підготувала електричний фастбек E-408