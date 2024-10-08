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АНАЛІТИКА

На забезпечення армії за дев'ять місяців спрямували 58% держбюджету - Шмигаль

13:42 08.10.2024 |

Економіка

 

Упродовж 9 місяців 2024 року із загального фонду держбюджету витратили понад 2,3 трлн грн, 58% з них - спрямували на забезпечення армії.

Про це під час засідання Кабміну повідомив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Укрінформ з посиланням на Урядовий портал.

"За 9 місяців цього року до загального фонду державного бюджету надійшло понад 1,5 трлн грн... Водночас за той же період із загального фонду держбюджету ми витратили понад 2,3 трлн грн. З них близько 58% - це кошти на забезпечення армії", - сказав він.

Шмигаль зазначив, що наразі спільним завданням для усіх гілок влади є пошук додаткового ресурсу, щоб покрити військові видатки у 2025 році.

"Це необхідні рішення. Йдеться про виживання держави, про наші можливості чинити спротив агресору, вистояти, перемогти, досягнути справедливого миру", - наголосив він.

За словами прем'єра, одним із головних джерел фінансової стійкості України є доходи від українського експорту.

"У 2022 та в першій половині 2023 року логістика була одним із головних економічних викликів для держави. Сьогодні ми можемо сказати, що цей виклик подолано, наскільки це можливо в умовах такої повномасштабної війни. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі - це 28,9 млрд доларів", - поінформував він.

Як повідомляв Укрінформ, до кінця цього року в Україні планують виготовити 1,5 млн дронів, уряд також запустив експериментальний проєкт щодо сертифікації шкіл операторів БПЛА.
 

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