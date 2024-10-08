Шмигаль: Кабмін створив ще два індустріальні парки - у Львівській та Миколаївській областях

Кабінет Міністрів України створив іще два індустріальні парки - у Львівській і Миколаївській областях, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Розвиваємо мережу індустріальних парків. Сьогодні створюємо ще два такі майданчики - на Львівщині та на Миколаївщині. Сумарно вони зможуть створити 1800 нових робочих місць. Отже, в Україні буде зареєстровано вже 95 індустріальних парків", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, йдеться про занесення до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальних парків "ЕКОЦЕНТР" і SUNART.