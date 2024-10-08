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Кабмін спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергооб'єктів - Шмигаль
13:31 08.10.2024 |
Кабінет Міністрів України спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергетичних об'єктів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
"Попри подальші спроби ворога завдати ураження нашим енергооб'єктам, на сьогодні ситуація в енергосистемі стабільна та збалансована. Енергетика залишається сферою нашої пріоритетної уваги. Уряд та енергетики продовжують у режимі 24/7 відновлення, ремонт і розвиток децентралізованої генерації", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.
З огляду на це прем'єр повідомив, що уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу перерозподілити кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших підстанцій.
"Зможемо спрямувати додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергетичних об'єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак", - повідомив Шмигаль.
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