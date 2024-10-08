Кабмін спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергооб'єктів - Шмигаль

Кабінет Міністрів України спрямує додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергетичних об'єктів, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Попри подальші спроби ворога завдати ураження нашим енергооб'єктам, на сьогодні ситуація в енергосистемі стабільна та збалансована. Енергетика залишається сферою нашої пріоритетної уваги. Уряд та енергетики продовжують у режимі 24/7 відновлення, ремонт і розвиток децентралізованої генерації", - сказав Шмигаль на засіданні уряду у вівторок.

З огляду на це прем'єр повідомив, що уряд ухвалив рішення, яке дасть змогу перерозподілити кошти в межах позики від Європейського інвестиційного банку на модернізацію наших підстанцій.

"Зможемо спрямувати додаткові 86 млн євро на будівництво систем захисту навколо енергетичних об'єктів, що зменшить ризики від російських терористичних атак", - повідомив Шмигаль.