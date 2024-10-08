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Постмитний контроль: Держмитниця розповіла про результати нового виду перевірок

13:16 08.10.2024 |

Економіка

 

За результатами проведеного постмитного контролю - нового виду перевірок, запущеного на початку року, декларантами добровільно сплачено до державного бюджету 35,6 млн грн митних платежів. Про це повідомляє пресслужба Державної митної служби.

Постмитний контроль не проводиться за всіма митними оформленнями, а здійснюється за результатами застосування системи управління ризиками.

Протягом трьох кварталів 2024 року митниці ініціювали постмитний контроль за 2223 митними деклараціями. Як результат, у 1492 митних деклараціях (67% від загальної кількості) виявлено недостовірні заявлені відомості.

Найбільше виявлених фактів недостовірного декларування встановлено за такими напрямами контролю:

* правильність визначення митної вартості товарів - 51,6%
* правильність класифікації товарів згідно з УКТЗЕД - 22%
* правильність справляння митних платежів, контроль правильності обчислення, своєчасність і повнота їх сплати - 17,1%
* правильність визначення країни походження товарів - 6,2%
* за іншими напрямками контролю - 3,1%.

Проведення постмитного контролю можливе лише щодо митних декларацій, оформлення яких завершено не пізніше ніж за 30 календарних днів. Він полягає в тому, що митниця, яка здійснила оформлення товару, може запросити документи, що не подаються до митного оформлення, але містять відомості, що дають змогу перевірити заявлені у декларації дані.

Постмитний контроль не є документальною перевіркою дотримання вимог законодавства України з митної справи. Податкові повідомлення-рішення за результатами його проведення не виносяться.

Водночас результати постмитного контролю враховуються системою управління ризиками та під час відбору підприємств для проведення документальних перевірок надалі.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

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