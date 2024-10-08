Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» з 8 жовтня до кінця року

Європейська служба зовнішніх справ розглядає можливість дозволити державам-членам ЄС робити добровільні внески до Європейського фонду миру. Це у майбутньому дозволило б спрямувати кошти на допомогу лише за рішенням окремих країн, без одностайної підтримки.