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АНАЛІТИКА

Польські фермери анонсували блокування пункту пропуску «Медика-Шегині» з 8 жовтня до кінця року

 

Польські фермери готуються до блокування руху вантажного транспорту на пункті пропуску «Медика - Шегині». Ймовірний початок акції - 8 жовтня.

Про це в Телеграмі повідомила Державна митна служба України, передає Укрінформ.

«За інформацією від польської сторони, місцеві фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика - Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року», - йдеться в повідомленні.

Зараз оформлення транспортних засобів здійснюється у звичайному режимі.
 

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