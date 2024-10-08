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АНАЛІТИКА

Японія відкрила кредитну лінію на 150 мільйонів доларів для відновлення України

 

Чорноморський банк торгівлі та розвитку (ЧБТР) отримав кредитну лінію від Японського банку міжнародного співробітництва (JBIC) на загальну суму до 150 млн дол для підтримки важливих проєктів в Україні та просування зелених ініціатив.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Кредитна лінія була розроблена для надання фінансування відбудови України та інших постраждалих держав-членів ЧБТР.

Зазначається, що ці гроші будуть спрямовані на проєкти з відновлення та реконструкції ключової економічної та соціальної інфраструктури України.

"Скоординовані зусилля ЧБТР та JBIC свідчать про незмінну прихильність міжнародних інституцій до надання підтримки Україні в часи гострої потреби", - відзначила перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко.

Основна увага буде зосереджена на зміцненні стійкості економіки, зокрема у таких секторах, як сільське господарство, харчова промисловість, транспорт і логістика, цифрова інфраструктура та фармацевтика.

Крім цього, до 75 млн дол буде спрямовано на зелені ініціативи та просування екологічної стійкості в регіоні Чорного моря.
За матеріалами: Економічна правда
 

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