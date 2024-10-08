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В Україні трохи знизився попит на електромобілі. Як моделі найпопулярніші
09:53 08.10.2024 |
У вересні український автопарк поповнили 4289 автотранспортних засобів на акумуляторних джерелах живлення (BEV), що на 0,2% менше, ніж у вересні 2023 року.
Про це повідомляє асоціація "Укравтопром".
Зазначається, що частка нових машин в реєстраціях електромобілів склала 21%, проти 18% торік.
Основну масу зареєстрованих за місяць електромобілів становили легкові авто - 4157 штук (нових - 870, уживаних - 3287).
Серед 132 комерційних електромобілів новими були лише 13 авто.
До п'ятірки лідерів серед нових електромобілів місяця потрапили:
* Zeekr 001 - 109 одиниць;
* Volkswagen iD.4 - 103;
* Honda M-NV - 102;
* BYD Song Plus - 91;
* Nissan Ariya - 74.
До п'яти найпопулярніших серед вживаних електромобілів увійшли:
* Nissan Leaf - 440 одиниць;
* Tesla Model 3 - 325;
* Tesla Model Y - 310;
* Volkswagen e-Golf - 196;
* Hyundai Kona - 179.
Загалом із початку року свою першу реєстрацію в Україні пройшли понад 39,9 тис. од. автотранспорту на акумуляторних джерелах живлення, з них: 20% нові та 80 б/в.
Як повідомлялося, у вересні українці придбали 5,7 тис. нових легкових авто, що на 30% менше, ніж у серпні.
Водночас український автопарк поповнили майже 17 тис. вживаних легковиків, які були ввезені з-за кордону, що на 19% менше, ніж у вересні 2023 року. Відносно попереднього місяця, цей показник впав на 34%.
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