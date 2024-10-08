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Торгова місія Великобританії відвідала Київ для поглиблення галузевих зв'язків
23:15 07.10.2024 |
Торгівельна місія Великої Британії, до складу якої увійшли представники Міністерства оборони, Департаменту бізнесу та торгівлі та оборонної асоціації ADS, відвідала Україну для обговорення подальшої співпраці з українським урядом та представниками промисловості.
Ця місія є продовженням угоди, підписаної в липні 2024 року, яка дозволяє Україні витратити 3,5 млрд фунтів стерлінгів (близько 4,5 млрд доларів) на закупівлю сучасного військового обладнання британських виробників.
Групу британської місії очолив заступник державного секретаря з питань Збройних сил Люк Поллард.
Він заявив, що країна постійно підтримує Україну, не лише надаючи військову техніку, а й розвиваючи співпрацю з українською оборонною промисловістю. Це допомагає залучати інвестиції та зміцнювати можливості обох держав.
Однією з ключових домовленостей цієї місії стало розуміння потреб України в комплексних озброєннях і наземних системах. Це стало "сигналом" для британської оборонної промисловості, яка вже готується до виконання майбутніх замовлень.
Окрім цього, Міністерство оборони Британії уклало "кілька важливих контрактів" з британськими компаніями.
Серед іншого угоду уклали з Thales на постачання ракет для протиповітряної оборони та Sheffield Forgemasters на виготовлення поковок для артилерійських гармат.
Також міжурядова команда Task Force HIRST працює над стимулюванням промислового виробництва і розширенням міжнародної співпраці з українськими компаніями.
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