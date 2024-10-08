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Україна та Словаччина планують спільне виробництво інженерної техніки, - Умєров
23:08 07.10.2024 |
Україна планує спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки. Зокрема, йдеться про машини для розмінування "Bozena".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
За словами міністра оборони Рустема Умєрова, сьогодні в рамках міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною обговорили важливі питання співпраці у сфері оборони.
"Очікуємо нові оборонні контракти. Нещодавно ми підписали угоду про збільшення виробництва снарядів для України підприємством, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині", - повідомив він.
Умєров також розповів, що в планах - спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки. Зокрема, розмінувальних машин "Bozena" з локалізацією виробництва в Україні.
"Словаччина також готова надати власну інженерну техніку для розмінування, що прискорить очищення наших територій. Спільно працюємо над зміцненням безпеки наших кордонів", - додав міністр.
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