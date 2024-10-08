Україна та Словаччина планують спільне виробництво інженерної техніки, - Умєров

Україна планує спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки. Зокрема, йдеться про машини для розмінування "Bozena".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.

За словами міністра оборони Рустема Умєрова, сьогодні в рамках міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною обговорили важливі питання співпраці у сфері оборони.

"Очікуємо нові оборонні контракти. Нещодавно ми підписали угоду про збільшення виробництва снарядів для України підприємством, виробничі потужності якого розташовані у Словаччині", - повідомив він.

Умєров також розповів, що в планах - спільне зі словацькими підприємствами виробництво інженерної техніки. Зокрема, розмінувальних машин "Bozena" з локалізацією виробництва в Україні.

"Словаччина також готова надати власну інженерну техніку для розмінування, що прискорить очищення наших територій. Спільно працюємо над зміцненням безпеки наших кордонів", - додав міністр.

